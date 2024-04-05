В Новой Москве сгорел стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе» Жители Новой Москвы подозревают вандалов в поджоге мемориала жертвам «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители поселения Десеновское обратились в полицию из-за сгоревшего стихийного мемориала жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что он возник на улице 4-ой Ватутинской и к нему несли цветы, чтобы почтить память погибших. Местные жители подозревают, что его подожгли ночью вандалы. Проводится проверка, уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что на мемориале в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Ростове-на-Дону начали убирать принесенные горожанами цветы и детские игрушки. Все предметы забрали волонтеры местной благотворительной организации, которые утверждают, что их передала им городская администрация. Активисты же посчитали более правильным возложить букеты на могилы бойцов.

Ведущая Алла Довлатова выразила мнение, что мемориал жертвам теракта должен появиться на месте сгоревшего концертного зала. При этом саму концертную площадку, считает она, тоже важно воссоздать, но в другой части экспоцентра. При этом сын владельца «Крокуса» певец Эмин Агаларов заявил, что пока нет окончательного решения по его восстановлению. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от мнения властей страны и самих россиян.