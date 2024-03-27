Давлатова предположила, что должно появиться на месте «Крокуса» Ведущая Давлатова: на месте концертного зала «Крокус» нужно оставить мемориал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стихийный мемориал в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл»

Ведущая Алла Давлатова предположила в комментарии NEWS.ru, что на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» должен появится мемориал жертвам теракта. При это она отметила, что концертную площадку тоже важно воссоздать, но в другой части экспоцентра, уже с учетом всех совершенных ошибок. Об этом актриса говорила на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио».

Я бы оставила мемориал, но, конечно же, концертный зал нужно восстанавливать. Потому что это большой ансамбль. Там есть другие помещения, другие локации. <...> Нужно все ошибки учесть: синтетика везде, ковры, отделка, стулья, кресла. Это должна быть антипожарная пропитка. Безусловно, думаю, если бы это было продумано так, как это должно было быть продумано, не было бы такого количества жертв, — сказала Давлатова.

Также ведущая уверена, что усиливать охрану в местах массового пребывания граждан важно было еще два назад. Она вспомнила, как ее поразило низкое количество охраны на недавних концертах певицы Татьяны Булановой и певца Александра Шоуа (группа «Непара»).

Я была на концерте Тани Булановой и Шоуа. Я была удивлена, что очень мало охраны. Думаю, если бы была Росгвардия с автоматами, безусловно, такого бы не было, — сказала Давлатова.

Певец Артем Качер за кулисами мемориального концерта тоже выступил за возведения концертного зала. Он назвал концертный зал домом для многих артистов и местом, которое связано с переживаниями, радостью и волнениями.