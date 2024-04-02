Стало известно, куда делись цветы и игрушки с мемориала «Крокуса» в Ростове 161.ru: цветы с мемориала «Крокуса» в Ростове перенесли на могилы бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание 161.ru сообщает, что на мемориале в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Ростове-на-Дону начали убирать принесенные горожанами цветы и детские игрушки. По информации издания, все предметы забрали волонтеры местной благотворительной организации, которые утверждают, что их передала им городская администрация.

Представительница фонда заявила, что «мемориал жертвам теракта в „Крокусе“ был временным» и поэтому чиновники решили отдать все на благотворительность. Активисты же посчитали более правильным возложить букеты на могилы бойцов.

Что касается игрушек, — отвезем их в детские дома Донбасса, — добавили в фонде.

На кладбище сообщили, что узнали об этой инициативе уже после того, как цветы появились на могилах военнослужащих, при этом отметив, что волонтеры раскладывали их самостоятельно.

При этом несколько вдов военнослужащих отметили, что испытали неприятные чувства, увидев на могилах своих близких следы посторонних людей. Одна из матерей военнослужащего заявила, что люди приносили цветы по несвойственному поводу.

Представители фонда отметили, что пока возложение цветов проходило при участии родственников, недовольство не было выявлено. Что касается игрушек, то их планируют доставить в донбасские детдома вместе с артистами, которые будут развлекать детей.

26 марта священники Одинцовской епархии провели утреннюю панихиду о погибших в теракте на месте стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Присоединиться к общей молитве мог любой желающий. Также можно было получить духовную поддержку священников.