В СК рассказали, кто мог организовать и финансировать теракт в «Крокусе» СК проверяет причастность исламистов и Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи проверяют представителей исламистских террористических организаций на причастность к организации и финансированию атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщается в Telegram-канале СК РФ. Также проверяется причастность украинских спецслужб.

Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций, — говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько человек в камуфляже и расстреливали людей в упор. После они подожгли помещение и скрылись на автомобиле. Позже четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Общее число жертв теракта, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек, из них шесть детей.

Ранее президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявил, что заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» преследовали цель нанести ущерб единству страны. По его словам, к такому выводу можно прийти на основании данных следствия.