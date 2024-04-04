В Дагестане арестовали еще троих подозреваемых в терроризме

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд в Махачкале заключил под стражу еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. По ее словам, ими оказались двое граждан Таджикистана и один гражданин России, который также приехал из Таджикистана.

По версии следствия, подозреваемые вступили в группировку, которая является ячейкой международной террористической организации. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о заключении их под стражу до 1 июня 2024 года.

31 марта стало известно о поимке нескольких боевиков в Дагестане. Позднее источник сообщил, что двое из задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане оказались выходцами из Средней Азии. В Сети также появились кадры с места проведения КТО в Каспийске. На видео видно многоэтажку, где в одной из квартир, предположительно, заблокированы боевики.

В Федеральной службе безопасности позднее сообщили, что задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла». По данным ФСБ, помимо этого, они планировали нападения на другие общественные места. После совершения теракта задержанные намеревались покинуть территорию РФ.