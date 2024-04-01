Задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»

Фото: Национальный антитеррористическогий комитет/ТАСС

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания бандитов, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей

Задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла», сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным ФСБ, помимо этого, они планировали нападения на другие общественные места. После совершения теракта задержанные намеревались покинуть территорию РФ.

ФСБ РФ 31 марта 2024 года в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. <...> Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Москве, — сообщили в ФСБ.

О поимке нескольких боевиков в Дагестане стало известно накануне, 31 марта. Позднее источник сообщил, что двое из задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане оказались выходцами из Средней Азии. В Сети также появились кадры с места проведения КТО в Каспийске. На видео видно многоэтажку, где в одной из квартир, предположительно, заблокированы боевики.