Задержанные в Дагестане боевики оказались выходцами из Средней Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое из трех задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане оказались выходцами из Средней Азии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. Еще один является уроженцем республики, уточнил собеседник агентства.

Один из задержанных из Дагестана, двое — из Средней Азии, — сообщил источник.

Режим КТО в Махачкале и Каспийске ввели утром 31 марта. Сотрудники ведомства начали поиски подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Тогда же силовики заблокировали боевиков в нескольких квартирах в жилых кварталах.

Уже к 10 утра трое злоумышленников были задержаны. Операцию по поимке преступников курировал Национальный антитеррористический комитет.

К 12 часам режим контртеррористической операции был отменен. Позднее в Сети также появились кадры с места проведения КТО в Каспийске. На видео видно многоэтажку, где в одной из квартир, предположительно, заблокированы боевики. Во дворе можно заметить несколько человек в камуфляже. Жителей соседних домов эвакуировали.