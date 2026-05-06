Лифт загорелся в многоквартирном доме в Великом Новгороде

В Великом Новгороде в многоквартирном доме на Волотовской улице загорелся лифт, сообщает «МК в Новгороде» со ссылкой на пресс-службу управления по делам ГО и ЧС по региону. В результате пожара пострадал человек.

Как пишет издание, информация поступила спасателям около восьми часов утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили дым, шедший из шахты лифта. В это время внутри находился человек. Пострадавшего извлекли из лифта, после чего передали медикам. Его отправили в приемное отделение Новгородской областной клинической больницы.

Пожар удалось ликвидировать. В результате была повреждена внутренняя отделка лифта.

Ранее ночью на Артиллерийской улице в Калининграде произошел пожар. В результате возгорания пострадали двое человек, мужчина и женщина. Они были переданы в руки медиков.