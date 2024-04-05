Стало известно, сколько пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах Заммэра Ракова: в больницах остаются 37 пострадавших в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В больницах Москвы остаются 37 пострадавших после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, которые приводятся в Telegram-канале социального комплекса Москвы, в тяжелом состоянии находятся три человека.

На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое, — сообщила Ракова.

Ранее стало известно, что следователи проверяют представителей исламистских террористических организаций на причастность к организации и финансированию атаки на концертный зал в Подмосковье. Также проверяется причастность украинских спецслужб.

В начале апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Шойгу при этом заявил, что дело о теракте будет доведено до конца и выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

Теракт произошел вечером 22 марта. В зал ворвались несколько человек в камуфляже и расстреливали людей в упор. Общее число жертв теракта, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек, шестеро из них дети.