Шойгу выразил надежду, что за терактом в «Крокусе» не стоит Франция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

В ходе телефонного разговора с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца, передает пресс-служба Минобороны РФ. Он также выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

Пресс-служба Минобороны РФ отмечает, что после выражения соболезнований в связи с трагедией Лекорню настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и Запада к террористической атаке. В ответ Шойгу проинформировал, что сведения об украинском следе в теракте уже получены. Он пообещал, что все виновные будут наказаны.

Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы, — заявил глава российского военного ведомства.

Он добавил, что отправка французского контингента на Украину, о которой ранее заявляли в Елисейском дворце, создаст проблемы для самой Франции. Оппоненты также признали свою готовность к переговорам по Украине. Шойгу предложил обосновать исходные положения на «Стамбульской мирной инициативе». Он добавил, что считает бессмысленным проведение встречи в Женеве без участия Москвы.

Россия уже привыкла к информационным вбросам США, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала во время брифинга появившиеся в западных СМИ материалы с утверждением, что Вашингтон за две недели предупредил Москву о возможном теракте в «Крокус Сити Холле». Спикер МИД РФ попросила уточнить, «когда и кому они передавали эту информацию».