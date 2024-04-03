В Москве отреагировали на сообщения о предупреждениях США о теракте в РФ Захарова назвала вбросом новости о предупреждениях США о теракте в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом сообщения западных СМИ о том, что Вашингтон предупредил Москву о возможном теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели. Отвечая во время брифинга на просьбу прокомментировать данные материалы, дипломат попросила уточнить, «когда и кому они передавали эту информацию», сообщает корреспондент NEWS.ru.

Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему, — сказала она, обращаясь к журналисту.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США за две недели до теракта предупредили власти России о готовящейся атаке в концертном зале. Издание отмечает, что США передали эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В зал ворвались мужчины в камуфляже, в упор расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. Тела 84 опознанных погибших при атаке выдали родственникам. Общее число жертв трагедии, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек.