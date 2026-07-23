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23 июля 2026 в 13:37

Юрист объяснил, как проходят свидания в колониях для пожизненно осужденных

Юрист Багатурия: в тюрьмах для пожизненно осужденных есть целая система свиданий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В колониях для пожизненно осужденных существует четкая и строгая система свиданий, рассказал в беседе с KP.RU адвокат и экс-следователь органов прокуратуры Вадим Багатурия. Он уточнил, что в особых зонах наподобие «Черного дельфина» встречи проводят не напрямую, а только через стекло или решетку.

Сидящим в строгих условиях разрешены первое длительное свидание (на трое суток) и два краткосрочных (по четыре часа) свидания в год. В обычных условиях два и два. В облегченных — три и три соответственно. Первоначально все пожизненно осужденные помещаются в строгие условия. Перевод в обычные возможен после отбытия не менее 10 лет в строгих условиях — при соблюдении установленных законом требований к поведению. Еще через 10 лет из обычных условий могут перевести в облегченные, — пояснил Багатурия.

Он объяснил, что оформление брака для осужденных дает им особую привилегию. Дело в том, что длительная встреча не с супругой возможна на усмотрение начальника. А в трехсуточном свидании с законной женой отказать уже не вправе, отметил юрист.

Ранее психолог Никита Иванов заявил, что в ситуациях, когда девушки вступают в отношения с осужденными, просматривается созависимый и мазохистический психологические сценарии. Он добавил, что зачастую женщин привлекает фантазийный образ, а не реальный человек.

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