Юрист объяснил, как проходят свидания в колониях для пожизненно осужденных Юрист Багатурия: в тюрьмах для пожизненно осужденных есть целая система свиданий

В колониях для пожизненно осужденных существует четкая и строгая система свиданий, рассказал в беседе с KP.RU адвокат и экс-следователь органов прокуратуры Вадим Багатурия. Он уточнил, что в особых зонах наподобие «Черного дельфина» встречи проводят не напрямую, а только через стекло или решетку.

Сидящим в строгих условиях разрешены первое длительное свидание (на трое суток) и два краткосрочных (по четыре часа) свидания в год. В обычных условиях два и два. В облегченных — три и три соответственно. Первоначально все пожизненно осужденные помещаются в строгие условия. Перевод в обычные возможен после отбытия не менее 10 лет в строгих условиях — при соблюдении установленных законом требований к поведению. Еще через 10 лет из обычных условий могут перевести в облегченные, — пояснил Багатурия.

Он объяснил, что оформление брака для осужденных дает им особую привилегию. Дело в том, что длительная встреча не с супругой возможна на усмотрение начальника. А в трехсуточном свидании с законной женой отказать уже не вправе, отметил юрист.

Ранее психолог Никита Иванов заявил, что в ситуациях, когда девушки вступают в отношения с осужденными, просматривается созависимый и мазохистический психологические сценарии. Он добавил, что зачастую женщин привлекает фантазийный образ, а не реальный человек.