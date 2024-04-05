Что известно об 11 фигурантах дела о теракте в «Крокусе»: вся информация

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта. Что об этом известно, кто еще задержан?

Кого еще задержали по делу о теракте

Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммад Зоир Шарипзода из Таджикистана обвиняется в подготовке теракта. Его арестовали до 22 мая.

«Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части третьей статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/moscowcourts Шарипзоды Мухаммад Зоир

Что известно о других задержанных

Десятый фигурант дела — Якубджони Юсуфзоды — был арестован 1 апреля. По данным следствия, он перечислял средства на проживание исполнителей.

Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился. По информации Telegram-канала Mash, мужчина получил в Таджикистане высшее образование, затем переехал в Москву на заработки и прожил в столице один год.

«Судимости у него нет, холост. Каждое утро созванивался с отцом. Трудился на стройке, но 13 марта уволился и через два дня заселился в хостел у метро „Щелковская“. 20 марта сказал сожителям, что нашел подработку на пару дней, за которую платят 30 тысяч рублей. Когда его спросили, что за работа, ответил — убирать мусор. 24-летнего Лутфуллои арестовали — до 22 мая он пробудет в СИЗО. Пока он находился в изоляторе, следователи установили его связь с основной группой террористов. Его семью в Таджикистане сейчас допрашивают местные полицейские», — пишет Mash.

Фото: t.me/moscowcourts Назримад Лутфуллои

Восьмой фигурант дела Алишер Касимов также арестован на два месяца. Он обвиняется в пособничестве теракту, совершенном группой лиц по предварительному сговору, приведшему к гибели людей. Во время допроса стало известно, что террористы вышли на красногорского бизнесмена через сайт объявлений Avito и сняли квартиру, где устроили штаб по подготовке и организации теракта. Касимов заявил в суде, что ему не было известно о планах террористов.

«Сам Касимов владел ресторанным бизнесом, а именно кафе „Чайхана 24“, и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Красногорске. На суд также явились его родственники — сообщается, что их не пустили из-за неадекватного поведения, мешающего проведению судебного разбирательства. Обвиняемый состоит в браке, где родилось трое детей», — сообщил Telegram-канал Readovka.

Седьмой, шестой и пятый фигуранты — Диловар Исломов, его брат Аминчон Исломов и отец Исорил Исломов. По данным следствия, один из предполагаемых боевиков (Фаридуни) вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара в начале марта 2024 года. Предположительно, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Басманный суд Москвы также постановил арестовать четверых подозреваемых в непосредственном исполнении террористического акта. Они заключены под стражу до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком.

Фото: t.me/moscowcourts Диловар Исломов

Первым был арестован 32-летний Далерджон Мирзоев. В зале суда стало известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек. У Мирзоева была временная регистрация на территории России, которую он оформил в Новосибирске, но срок ее действия уже истек.

Еще один арестованный, Рачабализода Саидакрами, родился 4 февраля 1994 года. Он женат, является отцом одного ребенка. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное среднее образование. Во время суда он сообщил, что не помнит, где был зарегистрирован в России. В зале суда он появился с повязкой на ухе.

Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», Шамсидин Фаридуни, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. Незадолго до теракта он посещал «Крокус».

Четвертый подозреваемый, Мухаммадсобир Файзов, в суде рассказал, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Временно безработный, был устроен в барбершоп в Иваново, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Обвиняемый холост, детей нет.

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