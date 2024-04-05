Суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Суд арестовал Шарипзоду Мухаммада Зоира по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Суды общей юрисдикции города

Шарипзода Мухаммад

Басманный районный суд российской столицы арестовал уроженца Республики Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Мера пресечения избрана до 22 мая 2024 года.

Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного

пунктом б части третьей статьи 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют представителей исламистских террористических организаций на причастность к организации и финансированию атаки на подмосковный концертный зал. Также проверяется причастность украинских спецслужб.

Между тем, в телефоне одного из обвиняемых нашли фото людей в камуфляже с украинским флагом у разрушенных домов и почтовой марки Украины с нецензурным жестом. Следствие считает, что найденные в фотографии могут говорить «о связи между совершенным террористическим актом и проведением СВО». Уточняется, что обвиняемый подтвердил предположения в своих показаниях.