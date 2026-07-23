В Госдуме выступили против введения уроков этикета в школах

В Госдуме выступили против введения уроков этикета в школах Депутат Бессараб: в современных школах нет необходимости в уроках этикета

В современных школах нет необходимости в уроках этикета, заявила RT депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что у учеников уже достаточно академической нагрузки.

Дети и так сегодня перегружены разного рода специальными программами обучения. Еще дополнительно внедрять этикет... Думаю, что это избыточно, — заявила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что детям необходимо знать, как взаимодействовать с людьми разного возраста, помогать слабым и быть честным. По ее словам, это часть общего процесса воспитания.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в школах следует ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения. По его мнению, подрастающему поколению крайне необходимо гармоничное и всестороннее развитие.