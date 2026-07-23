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23 июля 2026 в 13:25

«Лицо убийц»: депутат об ударе ВСУ по свадьбе в центре Белгорода

Депутат Иванов: ВСУ превзошли себя в цинизме ударом по свадьбе в Белгороде

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины проявили крайнюю степень цинизма, атаковав ЗАГС в Белгороде во время проведения свадьбы, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, каждого, кто причастен к ударам по мирному населению, ждет суровая расплата.

Сегодня киевский режим превзошел сам себя в цинизме. Они атаковали ЗАГС в центре Белгорода, когда там проходила свадьба. У жениха — ранение ног. На невесте загорелось свадебное платье. Враг ударил в тот самый момент, когда молодые люди давали друг другу клятвы любви и верности, когда они строили планы на будущее, когда они были счастливы. Они просто хотели создать семью. И за это их атаковали. Это не война. Это акт звериной ненависти, направленный против самого института семьи, против любви, против жизни. Киевский режим показал свое истинное лицо — лицо убийц, которым нет дела до человеческих чувств, — высказался Иванов.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по ЗАГСам, школам, больницам и рынкам, не щадя ни детей, ни пожилых людей, ни влюбленных. По словам депутата, их задача — не одержать победу на поле боя, а сеять страх, террор и разрушать все, что дорого и свято для людей.

Русский народ не сломить такими методами. Напротив, каждый такой удар только укрепляет нашу решимость и нашу ненависть к тем, кто поднял руку на самое дорогое. Я выражаю свои соболезнования молодым, чей праздник был осквернен. Желаю скорейшего выздоровления жениху и всем пострадавшим. А тем, кто стоит за этой атакой, я говорю: вы ответите. За каждую слезу, за каждое ранение, за каждую разрушенную надежду. Никто не уйдет от суда — ни человеческого, ни Божьего. И чем дальше вы будете заходить в своей ненависти, тем тяжелее будет ваше падение, — заключил Иванов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время церемонии бракосочетания. В результате удара травмы ног получили новобрачный и еще один мужчина, находившийся рядом.

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