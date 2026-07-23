Силы ПВО уничтожили 480 дронов ВСУ

Российские силы и средства ПВО ликвидировали 480 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Также было уничтожено семь управляемых авиабомб и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в Минобороны.

Ранее российская авиация нанесла удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в селе Черное Харьковской области, сбросив пять авиабомб ФАБ-500. Все цели были успешно поражены.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар бомбой ФАБ-500 с модулем планирования по переправе через Северский Донец в ДНР, разрушив ее. Объект был обнаружен в Краматорском районе вблизи Маяков. Удар был выполнен по приказу командования ВКС.

Также Минобороны РФ сообщили, что российская армия использовала авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 для атак на позиции ВСУ в ДНР и Харьковской области. В результате этих операций были уничтожены пункты временного размещения и системы управления беспилотными летательными аппаратами.