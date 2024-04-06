Известный по «голой» вечеринке Ивлеевой клуб Mutabor снова открылся Клуб Mutabor открылся в Москве под новым названием ARMA

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Московский клуб Mutabor, в котором в декабре прошлого года прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, вновь открылся, но под новым названием ARMA, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, гостям на входе заклеивали камеры, но некоторым все же удалось снять видео из заведения.

Как пишет канал, вечеринка была приурочена к девятилетию лейбла System 108, в клубе играла электронная музыка. По данным канала, мероприятие посетило около тысячи человек, в клуб начали пускать на полчаса позже, охранники с закрытыми лицами тщательно обыскивали всех гостей на входе: заставляли выкидывать еду и напитки, таблетки, у некоторых девушек даже отбирали помады и блеск для губ.

Гости заведения рассказали каналу, что оплатить входной билет и пополнить депозитную карту можно было только наличными. Внутри клуб претерпел ряд изменений: кровать, на которой снималась Ивлеева, убрали, стены перекрасили и сделали ремонт в туалетах. Отмечается, что в VIP-зоне клуба не было замечено ни одного человека и ни одной известной личности.

В январе стало известно, что отсутствие термометров на складе с пивом, трещины в стенах и следы жизнедеятельности грызунов могли стать причиной закрытия клуба. Суду были представлены материалы о нарушениях санитарных требований в помещении.