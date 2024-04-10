Стало известно, как сейчас живет и чем занимается актер Борис Хвошнянский

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Борис Хвошнянский

Актер Борис Хвошнянский продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Хвошнянский

Борис Хвошнянский родился 17 февраля 1968 года в Санкт-Петербурге. После школы поступил в Педагогический институт имени Герцена, поскольку с первой попытки попасть на актерский курс ЛГИТМиКа (сейчас — СПбГАТИ) не удалось.

Проучившись в вузе полгода, отправился в армию, где служил в ремонтном батальоне танкового полка. После службы поступил в ЛГИТМиК.

В кино Хвошнянский дебютировал в 1993 году в картине «Сотворение Адама». Также актер снимался в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург 4: Арестант», «Бедный, бедный Павел», «Опера: Хроники убойного отдела», «Потерявшие солнце», «Адъютанты любви», «Брачный контракт», «Елки», «Небесный суд», «Одноклассницы», «Умельцы», «Следователь Тихонов», «Мертв на 99%», «Селфи с судьбой», «Брюс», «Очень синяя борода» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Помимо этого, Хвошнянский вел программу «Рекламная фишка» на канале НТВ.

Что известно о личной жизни Хвошнянского

Первой женой Бориса Хвошнянского была женщина актриса Ольга Тарасенко. В браке родился сын Марк.

Семейная жизнь распалась из-за того, что Хвошнянский встретил актрису Юлию Шарикову.

«В итоге Ольга сама сказала, что нам надо развестись. Я понимал, что разбиваю ей сердце. Но спасти брак было уже невозможно, поэтому я начал новую жизнь», — рассказывал артист в программе «Судьба человека».

Хвошнянский и Шарикова поженились в 2002 году. У супругов родилось двое детей — дочь Соня и сын Арсений.

На кого похож Хвошнянский

Борис Хвошнянский рассказывал, что его часто путают с американским коллегой Робертом Дауни-младшим. В таком случае он «подыгрывает» поклонникам.

«У меня не остается выбора! Сразу расчехляться? Тоскливо. Ну да, путают. Меня это не сказать, что раздражает, скорее, просто какие-то утомительные вибрации создает. Ну, и порой вызывает недоумение, конечно», — делился Хвошнянский.

Он отметил, что у него вызывает недоумение, что люди верят в то, что они встретили Дауни-младшего на улицах Москвы или другого города.

«Я не представляю, что может делать здесь и сейчас праздно шатающийся по условной Тверской Роберт Дауни? Не представляю! Поэтому приходится быстренько доигрывать, говоря, что „в творческой командировке“, мол, чтобы уж не разочаровывать», — добавил актер.

Чем сейчас занимается Хвошнянский

Борис Хвошнянский продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Другая жизнь».

В 2023 году актер снялся в картинах «Агамат», «Абонемент на расследование. Опасные желания», «Большой дом» и «Абонемент на расследование. Ночной гость».

В 2024 году вышел сериал «Убийцы» с участием Хвошнянского. Также он сыграл в проектах «Наследники. Дар крови», «Голливудск» и «Преступление и наказание», которые выйдут в скором времени.

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