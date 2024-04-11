РПЦ выступила против «реабилитации» Киркорова и Моргенштерна РПЦ: Киркоров и Моргенштерн не смогут реабилитироваться благотворительностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звездам шоу-бизнеса, таким как певец Филипп Киркоров или рэперы Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Инстасамка, не удастся при помощи благотворительности реабилитироваться перед обществом, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, доброе имя невозможно купить за деньги.

Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия «напоказ» вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства, — отметил собеседник издания.

Лукьянов назвал циничным тот факт, что артистов презентуют как якобы «заботящихся» о людях, однако на самом деле они продолжают развращать миллионы подростков. Негативное влияние на общество можно заметить из их песен и клипов, уточнил представитель РПЦ.

Например, откровенный сатанизм и презрение к людям Моргенштерна и Инстасамки остались главным компонентом их публичной активности. Именно на разрушении ценностей их продюсеры делают свой нечестивый бизнес, — выразил уверенность он.

Ранее Моргенштерн решил поддержать жителей оренбургского Орска, затопленного из-за прорыва дамбы. По словам артиста, гуманитарную помощь для пострадавших уже начали закупать, скоро в город отправят фуру. Артист при этом не уточнил, какую именно помощь собирают пострадавшим.