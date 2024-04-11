Украина, рукоделие, отсутствие ролей: где сейчас актриса Алина Сергеева

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Алина Сергее в сериале «Объятия лжи»

Актриса Алина Сергеева не снимается в кино с 2021 года. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сергеева

Алина Сергеева родилась 10 февраля 1983 года в Челябинске.

«Когда уже решила, что буду поступать в театральный институт, на уроках в школе просто спала на парте. Меня не будили, потому что знали, что Сергеева все равно в Москву поедет. Была у меня замечательная учительница Мария Федоровна которая преподавала алгебру и геометрию, она всегда говорила: „Пусть спит“», — вспоминала она.

Сергеева поступала сразу в несколько московских театральных вузов — ГИТИС, ВГИК, МХАТ, но везде провалилась.

«Первый-второй тур проходишь, а с третьего начинаешь лихо слетать. Там уже более пристально смотрят на все: на ноги, волосы, зубы. Например, ты все прочитаешь на отлично, но если ты мастеру несимпатичен, ничего не получится», — объясняла актриса.

У Сергеевой был друг — Константин Авдеев, с которым она училась в театральной школе в Челябинске. Он помог ей.

«Костя поступил во МХАТ, я жила у него в общаге, с пятью мальчишками в комнате, экстремальный вариант! Ну, конечно, было нечего есть, было не на что ездить, было нечего надевать! Но я с этим не столкнулась, я это предвидела. Это нужно было просто пройти. Когда я поступила, это такое счастье, такая радость, ты отсюда перебираешься туда — совсем в другой мир!» — делилась она.

В 2004 году Сергеева окончила РАТИ. В кино дебютировала в 2006 году в ленте «Слушая тишину».

Также актриса снималась в картинах: «Оружие», «Самая лучшая бабушка», «Все к лучшему», «Обучаю игре на гитаре», «Я рядом», «Культ», «Любимая учительница», «Любовь под микроскопом», «Почти вся правда» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 26 работ.

«Недавно проследила всю свою киношную карьеру и поняла, что многие мои героини — девушки с прекрасной душой, страдающие за весь мир. Хотя я в жизни — сильный человек, трудности меня не пугают, и я в любой ситуации не теряю оптимизма. Стала задумываться, почему же мне такие роли предлагают? Хорошо, закрепилось амплуа, но оно мне не нравится! В общем, надо разбираться, работать над собой!» — рассуждала Сергеева.

Что известно о личной жизни Сергеевой

Алина Сергеева замужем за режиссером Владимиром Янощуком. Они познакомились на съемках картины «Я рядом». Воспитывают сына Ивана.

После замужества актриса стала активно сниматься в украинских проектах, среди которых сериалы «Без колебаний», «Эксперт», «Почти вся правда» и другие.

Чем сейчас занимается Сергеева

Алина Сергеева последний раз снималась в кино в 2021 году — тогда вышел сериал «Объятия лжи» с ее участием.

Актриса путешествует с семьей и ведет соцсети. Увлекается рукоделием.

На данный момент не запланирован выход каких-либо проектов, в которых играла Сергеева.

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