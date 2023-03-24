Во МХАТ не пустили 75 человек с поддельными билетами Гендиректор МХАТа Кехман: 75 зрителей театра стали жертвами мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МХАТ имени Горького

23 марта 75 человек не пустили на спектакль «Женщины Есенина» во МХАТ имени Горького, поскольку их билеты был незаконно приобретены по «Пушкинской карте», заявил гендиректор театра Владимир Кехман. По словам гендиректора, сотрудники театра выявили несовпадение данных зрителей и билетов, передает РИА Новости. Не попавшие на концерт зрители утверждают, что они не использовали «Пушкинскую карту» при покупке билетов. Сообщается, что гости театра, которых не пустили на спектакль, приобрели билеты не на официальном сайте, а с рук или через Telegram-каналы.

23 марта в МХАТ Горького на спектакль «Женщины Есенина» не были допущены порядка 75 человек, купившие билеты с рук. При сканировании билетов на входе было выявлено, что эти билеты приобретены по «Пушкинским картам», — сказал директор МХАТа.

«Пушкинская карта» предназначена для школьников и студентов возрастом от 14 до 22 лет.

MK.RU пообщался с посетителями театра, которым было отказано во входе. По словам одной из женщин, которой за 30, во время сканирования билеты у входа сотрудник театра поинтересовался, старше ли она 22 лет, на что та ответила утвердительно. Контроллер сказал, что не может пустить ее в заведение, поскольку билет был куплен по «Пушкинской карте».

По словам зрителей, представители театра отказались возвращать деньги на месте. Негодующие граждане вызвали полицию и написали коллективное заявление с просьбой разобраться в проблеме.

Ранее директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о воровстве 100 млн рублей с помощью программы льгот для столичных студентов, доступных по «Пушкинской карте», которая позволяет студентам бесплатно или со скидкой посещать музеи и культурные мероприятия. По его словам, мошенники решили нажиться на «мертвых душах», якобы пользующихся этими услугами.