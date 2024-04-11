«Я должна быть нужна людям»: куда пропала актриса Татьяна Яковенко

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Татьяна Яковенко

Заслуженная артистка России Татьяна Яковенко последний раз снималась в кино в 2022 году. Как она живет сейчас, чем занимается, в каком скандале был замешан ее сын?

Чем известна Яковенко

Татьяна Яковенко родилась 25 августа 1964 года в Москве. В 1985 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина.

В кино актриса дебютировала в 1986 году в мини-сериале «Путь к себе». Также Яковенко снималась в картинах «Мигранты», «Кто, если не мы», «Жизнь одна», «Вызов», «Общая терапия», «Искупление», «Любовь в СССР», «Глаз Божий», «Женский день», «Шакал», «Уроки счастья», «Технарь», «Синдром жертвы» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 проектов.

Во время работы над фильмом «Жизнь одна» Яковенко познакомилась со многими продюсерами и сама решила заняться этой деятельностью. В 2005 году вместе с Алексеем Голодницким и Александром Литвиным она создала свою кинокомпанию.

Яковенко продюсировала ленты «Продается дача», «Сделка», «Все ради тебя», «Искупление», «Уроки счастья», «Окно», «По ту сторона солнца», «Возраст счастья» и другие.

Что известно о личной жизни Яковенко

Татьяна Яковенко не раскрывает подробности личной жизни. Известно, что она замужем за бизнесменом. У пары есть двое детей — сын Владимир и дочь Алена.

«Свою личную жизнь я хочу оставить для себя. Очень не люблю, когда начинают хвалиться. Потом, как правило, все распадается. Мой муж занимается бизнесом, мы давно вместе. А познакомились в Сочи. Мы с Яковлевой поехали искать своих однокурсников Дашу Михайлову и Максима Суханова, которые тогда поженились. Мы их, конечно, не нашли, зато нашли молодых людей. Сидели на лавочке, к нам подошли молодые люди, и мы с ними познакомились», — говорила она.

В каком скандале был замешан сын Яковенко

Сын Татьяны Яковенко Владимир пошел по стопам мамы и решил работать в киносфере. Он окончил режиссерский факультет.

В 2021 году Владимир оказался причастен к трагическому событию. В СМИ появилась информация о том, что из окна квартиры артистки выпал 29-летний молодой человек. Он был гостем на вечеринке Владимира.

После падения пострадавший был госпитализирован с множественными переломами, а спустя несколько дней умер в реанимационном отделении.

В крови погибшего эксперты обнаружили психотропные вещества. В результате падения он также сломал себе кости таза и череп.

Чем сейчас занимается Яковенко

Татьяна Яковенко продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Le Prince André. Князь Андрей Болконский», «О чем плачут мужчины, или Репетиция банкета» и «Кадриль».

В 2022 году артистка также снялась в картинах «Голова-жестянка», «Плюс ноль» и «Ошибка памяти».

«Свое предназначение я вижу в самореализации, я должна быть нужна людям», — делилась Яковенко.

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