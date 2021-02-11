Из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал мужчина

Мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко на Новом Арбате в Москве.
По словам источника в экстренных службах города, пострадавший упал с четвёртого этажа. Им оказался 29-летний друг сына артистки. На снимках с места происшествия видно, что во дворе дома возле припаркованных автомобилей остались кровавые следы,
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Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 11-летняя школьница выпала из окна девятого этажа после разговора с мамой об Интернете и попала в больницу с многочисленными переломами. Инцидент произошёл утром 8 февраля по адресу: Петровско-Разумовский проезд, дом 6, корпус 3. Мать девочки рассказала, что накануне перед сном говорила с дочерью об использовании Интернета, а также о том, какие видео можно смотреть в её возрасте, после чего все отправились спать.