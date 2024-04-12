В Раде назвали причину отмены нормы о демобилизации в новом законе Депутат Кравчук: Киев убрал норму о демобилизации из-за страха перед Западом

Власти Украины убрали пункт о возможности оставить службу в ВСУ из нового закона об ужесточении мобилизации из-за опасений, что это может негативно повлиять на объем помощи со стороны стран Запада, считает депутат Верховной рады Евгения Кравчук. По ее словам, партнеры Киева стали сомневаться в его решимости продолжить боевые действия.

Они честно спрашивали: «А вы собираетесь воевать? Мы же помогаем». Какой бы это был сигнал? Фактически, что мы говорим, что значительная часть войска идет домой. Что это означает? Мы якобы собираемся сдаваться? — пояснила она.

Депутат также уверена, что сама идея о введении нормы о демобилизации было ошибочным и необдуманным шагом, поскольку армия не может уменьшаться на фоне наращивания сил со стороны противника. В изначальной версии закона указывал, что военнослужащий может покинуть зону боевых действия спустя три года службы в Вооруженных силах страны.

11 апреля украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации. По его словам, 283 парламентария проголосовали за. Сам Гончаренко выступил против, отметив, что в закон необходимо включить положение о демобилизации. Гончаренко добавил, что продолжит бороться дальше, поскольку необходимо установить четкие сроки службы.