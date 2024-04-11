Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации Депутат Рады Гончаренко: закон о мобилизации принят

Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, 283 парламентария проголосовали «за». Сам Гончаренко выступил против, отметив, что в закон необходимо включить положение о демобилизации.

Все! Закон о мобилизации принят! За — 283. Провели они этот закон, я за него не голосовал. Потому что важно было включить демобилизацию!!! А ее просто выбросили отсюда, — написал депутат.

Гончаренко отметил, что продолжит бороться дальше. Он заявил о необходимости установления четких сроков службы.

Верховная рада Украины в начале февраля приняла в первом чтении проект закона о мобилизации. Среди прочего документ предусматривал положение о демобилизации военнослужащих после истечения 36 месяцев службы. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности в начале апреля исключил из проекта пункты о демобилизации и ротации.

Всеобщая мобилизация и военное положение действуют на Украине с начала российской специальной военной операции. Эти меры неоднократно продлевали, в последний раз — до 13 мая текущего года.

Ранее советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.