В ВСУ призвали украинок готовиться к мобилизации Советник командующего СВУ Григорьева призвала украинок готовиться к мобилизации

Фото: Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям, заявила в интервью британскому изданию The Times советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.

Наша конституция гласит, что долг каждого украинца — защищать свою родину, поэтому совершенно справедливо, чтобы женщины тоже служили, — заявила Григорьева.

Григорьева сослалась на пример Израиля, где женщин призывают в армию. По ее словам, Украина прошла «долгий путь» в области законодательства, но продолжается придерживаться «менталитета старой школы».

По данным The Times, в настоящее время в ВСУ служат 65 тыс. женщин. Их число выросло на 40% с 2021 года. Пока женщины поступают на службу в украинскую армию добровольно.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины начнут новое наступление в июне 2024 года. Он не исключил, что в данный момент Киев прорабатывает все необходимые для этого решения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления. По его словам, для этого украинским военным потребуется западное оружие, в том числе из США.