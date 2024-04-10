Зеленский озвучил новый план контрнаступления Зеленский: для нового контрнаступления ВСУ требуется оружие западных стран

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киев разработал план нового контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого ВСУ потребуется западное оружие, в том числе из США, передает Bild.

Да, у нас есть план контрнаступления <...>. Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия, — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский не исключает атаки России на Харьков. Он также вновь попросил вооружений у Запада, однако на этот раз сделал упор не на танки или ракеты, а на средства ПВО, чтобы «иметь возможность защитить себя».

Ранее президент рассказал, что командование ВСУ во время военных совещаний уделяет наибольшее внимание Харькову. Военные власти сосредоточены на усилении средств противовоздушной обороны в городе, над чем Киев работает вместе с иностранными союзниками, пояснил он.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что киевские власти потеряют Харьков, поскольку украинская ПВО не может противостоять ВС России. Это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели и силы ВС РФ скоро попросту возьмут город в кольцо, резюмировал экс-разведчик.