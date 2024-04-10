Стало известно, в каком месяце ВСУ могут начать новое наступление Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут начать новое наступление летом 2024 года

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины начнут новое наступление в июне 2024 года. Он не исключил, что в данный момент Киев прорабатывает все необходимые для этого решения.

Если говорить о возможных сроках начала нового, так называемого контрнаступления ВСУ, то, думаю, речь идет о летних месяцах. Сейчас уже апрель, все подсыхает. Пока май, пока, если у Киева есть план, они все утвердят, к июню, скорее всего, Зеленский может дать приказ о начале наступления. Как и в прошлый раз — в июне, вероятно, опять попытаются прорвать российские линии обороны, — считает Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления. По его словам, для этого ВСУ потребуется западное оружие, в том числе из США.

Ранее Зеленский рассказал, что командование ВСУ во время военных совещаний уделяет наибольшее внимание Харькову. Военные власти сосредоточены на усилении средств противовоздушной обороны в городе, над чем Киев работает вместе с иностранными союзниками, пояснил он.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что киевские власти потеряют Харьков, поскольку украинская ПВО не может противостоять ВС России. Это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели и силы ВС РФ скоро попросту возьмут город в кольцо, резюмировал экс-разведчик.