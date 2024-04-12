Что известно о нападении мужчины с ножом на полицейских в Уфе 12 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Уфы с ножом напал на полицейских и успел ранить их. По предварительным данным, злоумышленника силовики задержали с применением табельного оружия. Что там случилось сегодня, 12 апреля?

Что известно о нападении на полицейских в Уфе

По данным Telegram-канала Baza, двое сотрудников правоохранительных органов приехали на задержание мужчины на улицу Карла Маркса, но при приближении полицейских гражданин бросился на них с ножом.

«Мужчина разгуливал в районе улицы Карла Маркса и явно был в неадекватном состоянии: держал огромный нож у шеи и размахивал руками. На место вызвали сотрудников полиции. Во время задержания мужчина бросился на полицейских, им пришлось открыть огонь», — говорится в сообщении канала.

В результате нападения были ранены двое сотрудников полиции, а также задержанный, прибывшие на место происшествия медики оказали им помощь, отмечает Baza.

«Двое полицейских получили ранения: одного из них с ножевым ранением в руку пришлось госпитализировать. Во время задержания мужчина порезался. Сейчас ему оказывают помощь», — уточнили авторы канала.

Telegram-канал «112» пишет, что нападавший мог находиться под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

«Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы преступник не добил себя окончательно. Раненого доставили в республиканскую больницу. Одному из сотрудников тоже потребовалась госпитализация. Второй решил лечиться амбулаторно. По предварительной информации, агрессивный парень находится под воздействием наркотиков либо алкоголя. Как только он будет готов разговаривать, его допросят», — сообщил источник.

Как вел себя неизвестный перед задержанием

Как пишет Telegram-канал SHOT, перед нападением на полицейских мужчина ходил без части щеки, которая могла быть отрезана. На видео запечатлено, как неизвестный ходит кругами и разговаривает сам с собой.

«На этом видео нападавший в неадекватном состоянии и разговаривает сам с собой. Один из оперативников попытался остановить его, но получил удар ножом. Неизвестного все же скрутили, у него огромная кровопотеря», — отметил SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где еще происходили нападения на полицейских

7 апреля в подмосковном Щелково произошло нападение на двух полицейских. По данным Telegram-канала «112», силовики караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, до этого был найден тайник с запрещенным веществом весом около двух килограммов.

Оперативник и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь. Один из полицейских скончался от полученных огнестрельных ранений, второй выжил. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, его задержали 11 апреля.

Также нападение на полицейских было совершено 29 января в Москве. Telegram-канал Mash опубликовал момент нападения мужчины на трех сотрудников правоохранительных органов на Манежной площади. По данным источника, мужчина подошел к полицейским, выкрикивая проукранские лозунги. Он также распылил перцовый баллончик, повалил одного из стражей порядка, а затем стал отбиваться от двух других. В итоге он был задержан. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему уже предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба столичного главка СКР. Мужчина признал вину в содеянном.

В декабре прошлого года было возбуждено еще одно уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанном с сопротивлением представителю власти после нападения на полицейских около рынка «Садовод». Тогда были задержаны 82 человека после стычки полиции с рабочими на одном из рынков Москвы.

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