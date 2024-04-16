На Москву обрушатся мощные ливни: когда жителям столицы ждать потоп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в четверг и в пятницу прогнозируются сильные дожди, выпадет треть месячной нормы осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о грядущем потопе в столице?

Какая погода будет в Москве на этой неделе, что с осадками

По словам Вильфанда, на этой неделе температура воздуха в российской столице будет на 2-3 градуса выше нормы, прогнозируется много осадков.

«Температура в течение всей недели будет выше нормы на 2-3 градуса. Теплая погода, но это другой вариант весны. Поскольку погода определяется циклонической деятельностью, давление будет ниже нормы до субботы включительно. И раз циклоническая деятельность, значит облачная погода и дожди», — сказал он «Интерфаксу».

Синоптик уточнил, что в четверг и в пятницу ожидается сильный дождь, выпадет до 10–15 мм осадков.

«В четверг и в ночь на пятницу прогнозируется дождь, местами сильный, и постепенно уже во второй половине дня в пятницу будет более спокойная погода. Выпадет заметное количество осадков — 10–15 мм. Так как апрель — месяц не богатый на осадки, среднее месячное количество составляет 37 мм, поэтому выпадет четверть, даже треть месячной нормы осадков», — пояснил он.

В среднем температура воздуха в Москве в течение недели будет держаться в районе 10–15 градусов тепла, сказал Вильфанд, подчеркнув, что в понедельник, 22 апреля, в российской столице воздух может прогреться до плюс 20 градусов, а погода наладится.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» сообщил, что текущий апрель опережает климатический график осадков в Москве.

«За минувшие сутки в Москве выпало от 5 до 10 мм осадков, это 10–15% от месячной нормы. Апрель по осадкам вошел в климатический график, но и опережает его. За полмесяца выпало около 70% небесной влаги. До конца недели после сегодняшней недолгой передышки выпадет как минимум 25 мм осадков. Месячный лимит будет исчерпан досрочно», — рассказал метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на этой неделе

В Северной столице вторник был один из самых теплых дней на этой неделе, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Можно отметить, что сегодня в Санкт-Петербурге наиболее теплый день на этой неделе. Циклон ушел на восток от Ленинградской области, ветер ослабел. Дождь местами будет идти, но его очень мало. Воздух днем прогреется до плюс 8-9 градусов, а вчера в Санкт-Петербурге было только плюс 7,7 градуса», — сообщил он.

Колесов отметил, что в среду в Петербург будет поступать холодный воздух, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. В среду и четверг ожидается до плюс 4 градусов тепла.

«Ну а в пятницу пока все по прогнозу, изменений в развитии атмосферных процессов нет. Циклон выходит с Балкан, смещается на север и подходит к югу Ленинградской области утром 19 апреля. Так что днем все осадки в виде снега дойдут до Санкт-Петербурга. Названия у циклона пока нет, так как он еще только в плане», — пояснил синоптик.

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