Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, давление, депрессия, боли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 17 апреля, на Земле зафиксирована магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 17 и 18 апреля

По информации специалистов, пик магнитной бури был зафиксирован минувшей ночью около 01:00. Затем геомагнитная обстановка стабилизировалась.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 15%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — рассказали ученые ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, завтра, 18 апреля, на Земле прогнозируется сильная магнитная буря.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 18 апреля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — говорится в публикации портала.

Будут ли еще магнитные бури на этой неделе

Эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что рост солнечной активности, который прогнозировался в конце прошедшей недели, дошел до уровня, когда это стало заметно на Земле.

«В прошедшую ночь, со вторника на среду, зарегистрирована первая в апреле магнитная буря. Продолжительность бури составила около 4,5 часа. Присвоенный балл — G1, что соответствует минимальному уровню по шкале магнитных бурь», — заявили ученые.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отмечается, что прогноз геомагнитной обстановки на вторую половину недели останется негативным.

«В самые ближайшие дни вероятен выход Солнца на вспышки уровня X, то есть на события высшего балла. Кроме того, ожидающаяся активность Солнца, скорее всего, будет локализована в так называемых геоэффективных участках солнечной поверхности, откуда происходит наиболее сильное воздействие на Землю», — пояснили ученые.

Кто чаще всего страдает от последствий магнитной бури

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru объяснил, что во время геомагнитных ударов у всех людей недомогания проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — рассказал он.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

Читайте также:

На Москву обрушатся мощные ливни: когда жителям столицы ждать потопа

Что известно о ликвидации украинской снайперши Виски: где и как погибла

Что известно о возможной гибели главы ГУР Украины Кирилла Буданова