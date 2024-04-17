Бахмут, Бердычи, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 17 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа САУ «Гиацинт-С»

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Красногоровки, Нетайлово, Новокалиново, Орехово, Работино, Семеновки, Часова Яра, Харькова? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 17 апреля 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте продолжаются тяжелые бои с применением средств дальнего поражения. ЛБС без серьезных изменений. Донецкий фронт. Российские войска продолжают медленно, но верно продвигаться в районе Новомихайловки. На южной окраине Красногоровки ВС РФ при поддержке артиллерии и армейской авиации смогли закрепиться на занятых ранее рубежах. ВСУ контратакуют с целью отбросить российские войска. Продолжаются бои в городской черте. Также есть продвижения в районе Нетайлово. По некоторым данным, российские войска смогли зайти на северо-восточную окраину этого населенного пункта. В районе Семеновки и Бердычей ЛБС значительных изменений не претерпела. Продолжаются ожесточенные бои. Зато неплохое продвижение есть по направлению к Очертино и Новобахмутовке. Российские войска находятся на подступах к этим населенным пунктам», — сообщает WarGonzo.

В районе Часова Яра российские военные наносят удары по позициям ВСУ, используя артиллерию, отметил источник.

«Часовоярское направление. Здесь ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ в Часове Яре, используя авиацию и артиллерию. С восточной стороны российские войска не прекращают давить на украинскую оборону, все ближе подходя к городской черте», — говорится в публикации проекта WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

«Два майора»

По информации авторов Telegram-канала «Два майора», ВС РФ на Херсонском направлении возобновили удары по Бериславу, который находится под контролем ВСУ.

«На Запорожском фронте ВС России удерживают инициативу в Работино, в тяжелых боях отбивая у противника позиции. Отмечается ранее распространенное на Херсонском направлении применение ВСУ FPV-дронов с камерами для ночных полетов. Враг также бьет кассетными артиллерийскими боеприпасами, о снарядном голоде ВСУ на данном участке фронта не задумываются. ВС России наносят удары ФАБ с УМПК вглубь обороны противника у Орехова. На Южно-Донецком направлении у Красногоровки ВС России применяют танки в максимально защищенном от FPV-дронов исполнении, дополнительная броня, наваренная в полевых условиях и снабженная РЭБ, позволила выполнить одному такому броненосцу задачи на южной окраине населенного пункта. Ранее на этом же направлении сообщали о мотоциклетном десанте армии России на опорный пункт противника», — сообщают «Два майора».

В окраинах Часова Яра ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Богдановка, а южнее продвигаются к водоканалу, рассказал источник.

«Западнее Авдеевки ВС России атакуют в районе Новокалиново. На направлении на Часов Яр утром фронтовики сообщили, что „н. п. Богдановка наша, наши штурмовики вошли и взяли под контроль последние дома в юго-западной части“. На восточной окраине Часова Яра тяжелые бои, южнее ВС России продвигаются к водоканалу, реализуя замысел охвата восточной части города с двух сторон», — говорится в публикации канала «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Рыбарь»

По данным Telegram-канала «Рыбарь», сейчас идут штурмовые действия ВС РФ в окрестностях Часова Яра, а по занятой ВСУ территории наносятся ракетные удары.

«На Авдеевском направлении российские силы продвигаются в Новокалиново и окрестностях. Кроме того, появились сообщения о контроле над садовым товариществом „Заря“, однако пока без подтверждений. На Донецком направлении российские силы заняты ликвидацией „кармана“ на участке Первомайское — Невельское и ведут штурмовые бои в Красногоровке, где под контроль ВС РФ перешла как минимум половина частного сектора к югу от железной дороги. В Работино на Запорожском направлении противник утратил часть позиций на западной окраине села, идут встречные бои. К северо-западу от Вербового ВС РФ продвигаются в посадках», — сообщает «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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