«Заслуживает полного изгнания»: Милонов о певице Маниже Милонов: певицу Манижу необходимо изолировать от России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Певица Манижа «заслуживает полного изгнания», ее необходимо изолировать от России, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат отметил, что ни сама артистка, ни ее песни не должны появляться в стране.

Она заслуживает полного изгнания, изоляции от России. Ни сама она, ни ее песни не должны появляться здесь. Очень неприятно, что когда-то эта идиотка представляла нашу страну на таком же идиотском конкурсе, в котором нам и раньше не стоило участвовать. Таланта Манижа не имела, ее по блату куда-то взяли, а вот мозги и совесть вставить забыли, — высказался парламентарий.

Тем временем адвокат Елена Зарецкая рассказала, что певице может грозить реальное наказание за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле». По ее словам, выражение сочувствия подозреваемым в совершении террористического акта может подпасть под уголовную статью. Как уточнила юрист, данные высказывания могут расценить как оправдание терроризма. Наказание по этой статье предусматривает вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Следком проверит певицу Манижу на предмет оправдания терроризма. Причиной проверки стал пост в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о теракте в «Крокус Сити Холле», в котором исполнительница назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».