Манижа: террористы должны понести суровое наказание по закону

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Манижа

Представительница России на «Евровидении-2021» Манижа заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что никак не пыталась оправдать устроителей теракта в «Крокус Сити Холле», когда выступала против ксенофобных настроений по отношению к уроженцам Таджикистана в России. Она заявила, что все исполнители преступления должны быть сурово наказаны по закону.

Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону. Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей. Ведь именно это отличает нас от террористов, — заявила Манижа.

Певица призвала не разжигать межнациональной розни по отношению к таджикам и ко всем жителям Центральной Азии.

Я ни в коем случае не хотела бы, чтобы мои слова стали поводом для разногласий в нашем обществе. Я еще раз хочу выразить соболезнования всем, кого коснулась эта чудовищная трагедия. Вы не заслуживаете проходить через раздутые в СМИ скандалы. А все те, кто раздувает, лжет, переворачивает мои слова, я прошу вас ценить свое время. И лучше отдавайте его тем, кому сегодня очень нужна эта поддержка, — сказала Манижа.

Ранее Манижа назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».