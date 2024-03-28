Кто такая певица Манижа из Таджикистана, перед которой извинилась Пугачева

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Манижа

Певица Манижа заявила о «травле» граждан Таджикистана и жителей Центральной Азии после теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кто такая Манижа, что известно о ее карьере, как отреагировала на ее высказывание исполнительница Алла Пугачева?

Кто такая певица Манижа

Полное имя исполнительницы — Манижа Сангин, фамилию она взяла от бабушки. Артистка имеет российское гражданство, но является уроженкой Таджикистана, она родилась 8 июля 1991 года в Душанбе.

В 1994 году в ходе гражданской войны в Таджикистане в дом ее семьи попал снаряд. Манижа с семьей переехала в Москву, где позже училась в музыкальной школе по классу фортепиано, из которой через год ушла и стала заниматься у частных педагогов по вокалу. Затем были прослушивания в хоре, где Манижу определили на второй голос во втором составе, что задело ее амбиции, и позже она ушла из хора. С 12 лет стала участвовать в различных конкурсах и фестивалях, успехи в которых стали стремительно развивать карьеру молодой певицы. В 14 лет получила российское гражданство. Окончила факультет психологии в Российском государственном гуманитарном университете в Москве.

Помимо исполнения композиций, Манижа пишет песни и режиссирует музыкальные видеоклипы. По итогам национального зрительского SMS-голосования, проведенного в прямом эфире Первого канала, представляла Россию с песней Russian Woman на 65-м международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, в финале которого заняла 9-е место.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Манижа

Что Манижа сказала о теракте в «Крокусе», реакция Пугачевой

Артистка назвала «зверской ночью» теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого, по данным МЧС, погибли 143 человека. Минздрав сообщал о 140 погибших. Манижа опубликовала видеообращение к подписчикам на своей странице в соцсети и вспомнила, как проводила детство у бабушки в Душанбе. Она выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.

Она добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми. Певица выразила благодарность тем, кто вселяет на это надежду.

На слова Манижи отреагировала исполнительница Алла Пугачева.

«Прости!!!» — написала Пугачева в комментариях.

«Я вас очень люблю, Алла Борисовна», — ответила Манижа, сопроводив сообщение эмодзи в виде сердца.

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва» Алла Пугачева

Что Манижа говорила об СВО и Пугачевой

В 2022 году Манижа в интервью журналистке Ксении Собчак выразила сожаление, что музыка и политика на фоне ситуации в мире оказались тесно связаны. По словам певицы, ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране, а музыкальные лейблы предлагали записать антироссийские композиции. Артистка назвала эти предложения «отвратительными».

При этом она не стала поддерживать спецоперацию. Манижа напомнила о своем детстве в Таджикистане, когда там шла война.

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — объяснила она.

После этого концерты Манижи в России стали отменять. Тогда певица отправилась в заграничный гастрольный тур. Ее концерт в Израиле посетила Пугачева, после чего артистки поделились совместными снимками в соцсетях.

«Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом», — написала Манижа.

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