Стало известно, в каких странах отменяют концерты Манижи Mash: в России, Белоруссии и Казахстане отменяют концерты Манижи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Манижа Сангин

Певицу Манижу (Манижа Сангин) лишили большой сцены, стадионов и фестивалей в России после сочувствия устроившим атаку на «Крокус Сити Холл» террористам, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, от выступлений артистки также отказываются в Казахстане и Белоруссии, но у нее остались «лишь корпоративы за 1,5 млн рублей».

Певицу раскритиковали из-за поста в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором она назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой». По данным канала, теперь отменили большие концерты артистки.

Однако один корпоратив с выступлением певицы стоит 1,5 млн рублей. В Mash уточнили, что райдер также включает перелет бизнес-классом с ребенком и продюсером, и эконом-классом для команды, авто представительского класса, люкс или полулюкс номер в отеле, охранник на площадке. По данным канала, в гримерке Манижи должны быть две тарелки сырного и мясного ассорти, бутылка шампанского Rose Brut, кокосовое молоко, конфеты и печенье.

В конце марта Манижа опубликовала на своей странице в социальной сети видеообращение, посвященное теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Певица назвала произошедшее «зверской ночью» и вспомнила, как проводила детство у бабушки в Душанбе. Артистка выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

После Манижа заявила, что никак не пыталась оправдать устроителей теракта в «Крокус Сити Холле», когда выступала против ксенофобных настроений по отношению к уроженцам Таджикистана в России. По ее словам, все исполнители преступления должны быть сурово наказаны по закону. Певица призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана. Также это неуместно и к остальным жителям стран Центральной Азии, добавила она.