«Ей жалко недолюдей»: в Госдуме ответили на шокирующее заявление Манижи Депутат Шолохов возмутился отсутствием сочувствия у Манижи к жертвам теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что его удивляет отсутствие у певицы Манижи сострадания к жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По его словам, при этом исполнительница жалеет подозреваемых в теракте, с которыми, как она считает, «жестоко обошлись».

Если у этой певички страдания мирных людей не вызывают ужаса, но ей жалко «недолюдей», с которыми, по ее мнению, жестоко обошлись, то это четкий критерий отношения человека к тому, что происходит в мире. С людьми, которые являлись ее фанатами, наконец, — сказал депутат.

Шолохов считает, что силовики, которые задерживали обвиняемых, находились в состоянии аффекта после совершенного преступления и поэтому так обращались с ними. Он отметил, что Следственный комитет проведет проверку в отношении исполнительницы и установит, было ли в ее словах оправдание терроризма.

Следственный комитет выполнит требуемую от него работу. Для меня же удивительно, что человек не высказывает ни малейшего сочувствия к сотням погибшим, а также тысячам людей, которые похоронили своих близких и получили глубочайшую психологическую травму от этих событий. На мой взгляд, люди, которые производили задержание террористов, находились в состоянии аффекта после того, что совершили преступники. И, соответственно, поэтому так обращались с этими подонками, — заключил собеседник.

Ранее Манижа назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».