В России призвали проверить тех, кто зовет на корпоративы Манижу Общественник Костеренко: заказчиков Манижи на корпоративы нужно проверить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людей, которые заказывают на корпоративы певицу Манижу (полное имя — Манижа Сангин), необходимо проверить, считает общественник Сергей Костеренко. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что артистка «неоднократно проявлялась в информационном поле агрессивно по отношению к России».

Певица неоднократно проявлялась в информационном поле агрессивно по отношению к России. Как следствие — массовые мероприятия с ее участием отменены. Остались корпоративы, на которые ее могут приглашать. Кто может стать заказчиком подобных артистов? Видимо, те граждане РФ, которые скрытно поддерживают антипатриотические настроения, — пояснил общественник.

По его словам, важно внимательно присмотреться к тем, кто выбирает выступления таких артистов, как Манижа. Костеренко уверен, что сейчас необходимо поддерживать сплоченность и единство народа. Он также отметил, что большинство россиян стали внимательны к выбору любимых артистов.

В тревожное время важно поддерживать сплоченность, единство! Для этого стоит внимательно выделять тех, кто пытается разрушить это единение внутри общества. В единстве — сила, и укрепление этой силы зависит от каждого, — заключил общественный деятель.

Ранее стало известно, что Манижа лишилась выступлений на больших сценах в России, Белоруссии и Казахстане после того, как она выразила сочувствие террористам, которые атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта. Поводом для «отмены» стало видеообращение артистки, где та назвала «публичной пыткой» задержание террористов, устроивших атаку.