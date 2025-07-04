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04 июля 2025 в 07:05

Названы главные причины повторных пластических операций

Хирург Алексанян: повторная пластика требуется при неудачной первой операции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повторная пластическая операция требуется при неудачном проведении первой, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, пациент может быть недоволен результатом или у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, например затрудненное дыхание после ринопластики.

Одними из наиболее частых причин повторных операций являются неудовлетворительные результаты первой процедуры. Например, при ринопластике, если хирург не учел особенности хрящевой ткани пациента, результат может оказаться непредсказуемым. Иногда нос выглядит неестественно, асимметрично или возникают проблемы с дыханием. В таких случаях повторная операция — коррекция предыдущей, — сказал Алексанян.

Он отметил, что увеличение груди может привести к несимметричности имплантатов, образованию фиброзной капсулы или изменению формы груди с течением времени или при скачках веса. По словам хирурга, блефаропластика, то есть операция по коррекции век, также часто требует повторного вмешательства для устранения избытка кожи, возникшего после первой операции, или коррекции несимметричности.

Нужно пройти все необходимые обследования, подробно обсудить с врачом ожидания и возможные риски. Важно реалистично оценить свои возможности и не ждать чудес. Пластическая хирургия — это инструмент для улучшения внешности, но не панацея от всех проблем, — добавил Алексанян.

Ранее косметолог Василина Миронова заявила, что летом можно делать такие бьюти-процедуры, как SMAS-лифтинг и игольчатый RF-лифтинг, поскольку для них нет прямых противопоказаний в жаркое время года. По ее словам, в знойный период и в преддверии отпусков не рекомендуется проводить процедуры, которые связаны с активным воздействием на кожу.

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