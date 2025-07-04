МИД Украины осудил Венгрию за сравнение Зеленского с клоуном МИД Украины вызвал посла Венгрии за оскорбительные для Зеленского плакаты

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера, сообщило дипведомство в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Поводом стали оскорбительные плакаты и ролики, изображающие президента страны Владимира Зеленского клоуном, втягивающим Европу в конфликт.

Во время встречи заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявил венгерскому послу, что действия правящих сил европейской страны являются «очевидной» попыткой использовать Киев в качестве инструмента внутриполитической борьбы при любых обстоятельствах. Украинское внешнеполитическое ведомство резко осудило подобные «несуразные действия», указав на их деструктивный характер.

Хотя министерство не уточнило, какие именно недавние заявления стали формальным поводом для вызова посла, контекст явно указывает на кампанию с плакатами. Будапешт пока официально не прокомментировал этот дипломатический инцидент и выдвинутые Киевом обвинения.

Ранее в Венгрии стартовала рекламная кампания, в которой главного оппонента премьер-министра страны Виктора Орбана, Петера Мадьяра, сравнивают с президентом Украины. На плакатах со слоганом «Похожи как два яйца» карикатурно изображены оба политика, а в ролике утверждается, что они имеют много общего, включая влияние «хозяев» на их действия.