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02 июля 2025 в 19:39

«Как два яйца»: Орбан использовал Зеленского в кампании против соперника

Оппонента Орбана Петера Мадьяра сравнили с Зеленским

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

В Венгрии после опроса о членстве Украины в Евросоюзе стартовала рекламная кампания, в которой главного оппонента премьер-министра страны Виктора Орбана, Петера Мадьяра, сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет венгерское издание «444». На плакатах со слоганом «Похожи как два яйца» карикатурно изображены оба политика, а в ролике утверждается, что они имеют много общего, включая влияние «хозяев» на их действия.

В тексте к ролику отмечается, что Мадьяр и Зеленский «похожи как две капли воды». В частности, оба деятеля обожают сцену.

Также в нем говорится, что по просьбе западных руководителей украинский политик втягивает Европу в войну. «Венгерский Зеленский» Мадьяр между тем выступает за то, чтобы Украине позволили вступить в ЕС.

Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны, — указывается в ролике.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу не стоит помогать Украине ценой собственного разрушения. По его мнению, Киев не следует принимать в союз, а вместо этого лучше заключить со страной стратегическое соглашение.
Украина
Венгрия
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Евросоюз
политика
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