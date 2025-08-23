Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 03:02

Экологии Подмосковья нанесен ущерб на десятки миллионов рублей

СК Подмосковья возбудил дело из-за загрязнения карьера в Рузе на 66 млн рублей

СК РФ СК РФ Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту масштабного загрязнения карьера в Рузском городском округе. Инцидент произошел вблизи деревни Глухово, где была обнаружена несанкционированная свалка.

Речь идет о карьере, находящемся неподалеку от деревни Глухово (Рузский городской округ). О его замусоривании стало известно весной 2025 года. Узнав о случившемся, специалисты провели экспертизу, — указано в сообщении.

Экспертиза установила, что общий ущерб, нанесенный окружающей среде в результате загрязнения, составил 66 млн рублей. В настоящее время следственные органы проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По информации источников, ведется опрос потенциальных подозреваемых по данному делу. Инцидент привлек внимание общественности и экологических организаций, подчеркивающих важность сохранения природных ресурсов Подмосковья.

Ранее сообщалось, что загрязнение Средиземного моря в районе курортной Аланьи и соседнего Газипаши достигло опасных масштабов. Это угрожает не только морской экосистеме, но и здоровью людей.

СК РФ
Подмосковье
загрязнения
свалки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп похвастался успехом введения торговых пошлин
Российские военные вплотную подошли к стратегически важному городу в ДНР
Украина сделала предупреждение перед российско-белорусскими учениями
США приобрели долю в 10% в известной технологической корпорации
Атака ВСУ на Волгоградскую область 23 августа: что известно, пострадавшие
Адская головная боль, апатия, инсульт: как избежать мигрени, чем опасна
Операция, хейт из-за Ковальчук, враги среди артистов: где сейчас Чумаков
Ребенок пострадал при падении БПЛА рядом с жилым домом под Волгоградом
Серия мощных взрывов потрясла завод в США
Франция вызвала посла Италии из-за резких слов о Макроне
Российские силы круглосуточно контролируют перемещения ВСУ у одной из рек
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 августа, холод и грибки
Экологии Подмосковья нанесен ущерб на десятки миллионов рублей
Заседание СБ ООН по «Северным потокам» может пройти 26 августа
Путин поблагодарил первого главу Росатома на встрече в Сарове
Перечислены характеристики продавца несуществующего автомобиля
В РФ предупредили о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса
На Украине признали колоссальные потери от российского «Рубикона»
В ФИФА оценили эффект от частых встреч Путина и Трампа
В США раскрыли причину обысков у бывшего помощника Трампа
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.