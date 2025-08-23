Экологии Подмосковья нанесен ущерб на десятки миллионов рублей

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту масштабного загрязнения карьера в Рузском городском округе. Инцидент произошел вблизи деревни Глухово, где была обнаружена несанкционированная свалка.

Речь идет о карьере, находящемся неподалеку от деревни Глухово (Рузский городской округ). О его замусоривании стало известно весной 2025 года. Узнав о случившемся, специалисты провели экспертизу, — указано в сообщении.

Экспертиза установила, что общий ущерб, нанесенный окружающей среде в результате загрязнения, составил 66 млн рублей. В настоящее время следственные органы проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По информации источников, ведется опрос потенциальных подозреваемых по данному делу. Инцидент привлек внимание общественности и экологических организаций, подчеркивающих важность сохранения природных ресурсов Подмосковья.

