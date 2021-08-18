Тридцать лет загадке ГКЧП

В этом есть нечто символическое: накануне очередного юбилея августовских событий 1991 года в мир иной ушёл последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Олег Бакланов, унеся с собой сведения о тайных пружинах того «путча».

Говорят, что в историческом споре окончательно побеждает тот, кто проживёт дольше. Михаилу Горбачёву, отметившему своё 90-летие, уже некому из компетентных свидетелей что-то возразить на его утверждения, что тогда реакционеры, объединившиеся в ГКЧП, хотели помешать его планам создать обновлённый союз. Притом, что многие уверены: хитроумный президент-генсек сам спровоцировал сотоварищей, дав им «зелёный свет» на введение в действие плана по объявлению в стране ЧП, который был согласован в политбюро ещё в марте.

Делайте, что хотите, — бросил он им, отбывая в отпуск в Форос, намереваясь со стороны посмотреть на плоды их усилий.

И при любом раскладе остаться белым и пушистым.

Но есть куда более интересная версия того августа. Ведь не было большого секрета в том, что основным триггером тех событий, основной движущей силой был глава КГБ Владимир Крючков, давний соратник Юрия Андропова. Отличавшийся исключительной памятью Владимир Александрович считал себя крупным стратегом и тонким мастером политической интриги, достойным того, чтобы не просто возглавить страну, но и выступить её спасителем, удержавшим, дескать, державу от распада и катаклизмов на самом краю пропасти.

Владимир Крючков Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Последний в истории первый секретарь московского горкома КПСС Юрий Прокофьев вспоминает, что в беседах с ним кое-кто пытался «провентилировать» вопрос, мог бы шеф КГБ стать президентом СССР. Ссылались при этом на карьеру Джорджа Буша-старшего, возглавлявшего ЦРУ.

И вот тут мы подходим к одной из самых интересных страниц той исторической коллизии. Накануне отлёта Бориса Ельцина, тогда уже президента России, в Алма-Ату для конфиденциальных переговоров с Нурсултаном Назарбаевым, произошла таинственная встреча Бориса Николаевича с Владимиром Александровичем. Причём на «поле» главы КГБ. Факт этого странного контакта как бы двух антагонистов подтвердил с течением времени и верный Александр Коржаков.

Сам он при разговоре двух влиятельных акторов той эпохи не присутствовал. Даже его Ельцин не пригласил и оставил верного охранника и конфидента ждать на улице. Но генерал засвидетельствовал, что Крючков лично вышел проводить Бориса Николаевича до самого лимузина, призвав беречь себя. Интересно, для каких таких целей Ельцин был так важен для Крючкова?

Существует версия, что глава КГБ задумал многоходовую интригу. И во время встречи с глазу на глаз он предложил Ельцину возглавить партию и государство. Тут, правда, есть существенный нюанс. По расчётам Крючкова, Ельцин, дескать, был на тот момент самым популярным политиком в стране, а потому его приход к высшей власти мог остудить горячие головы, успокоить страсти и породить необходимые иллюзии скорых и решительных перемен.

Вот только Крючков обладал полным медицинским досье Бориса Николаевича и был уверен, что долго новый лидер, что называется, физически не протянет. Ходили даже слухи, что на Западе договаривались о пересадке печени Ельцину. И вот тогда к власти мог бы прийти сам Крючков. Так ли это или нет — уже не смогут подтвердить те немногие, кто был в курсе тогдашних теневых событий.

Global Look Press

Но только какими, пусть и не до конца оформленными договоренностями можно объяснить тот факт, что по прилёту из Казахстана Ельцин не был задержан в аэропорту, спокойно доехал до своей дачи сквозь выставленные военные кордоны, а потом столь же беспрепятственно отправился в Белый дом, тогдашнюю резиденцию Верховного Совета РФ. В ближнем кругу российского лидера всё это объясняли расхлябанностью спецслужб. Может, всё и так. Но... Один из руководителей в то время подразделения «Альфа» Владимир Зайцев заявлял, что приказ о задержании Ельцина к нему не поступил.

Кстати, не исключено, что напрасно Руслан Хасбулатов обвинял Ельцина чуть ли не в трусости, утверждая, что его практически силой вытащили из подвала Белого дома на улицу и заставили произнести вошедшую в историю речь на танке. Возможно, Борис Николаевич действительно ждал от членов ГКЧП и конкретно от Крючкова какого-то сигнала, но, не дождавшись, взял всё в свои руки.

Скрытая суть тех событий так и остаётся в исторической тени, питая воображение комментаторов. Но, стоя тогда у стен Белого дома и всё время ожидая штурма «Альфы», мы были далеки от околокремлёвских интриг. И нам есть, что вспомнить.

Примечательно, что Ельцин и Крючков ушли из жизни в один год. У истории свои параметры.