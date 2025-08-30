День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 10:12

Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе

МИД: в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу генконсульство России

Шарм-эш-Шейх Шарм-эш-Шейх Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Генеральное консульство России в египетском городе Шарм-эш-Шейхе в ближайшее время начнет функционировать, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов. По его словам, уже скоро туристы смогут воспользоваться консульскими услугами.

Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе, — сказал собеседник агентства.

Ранее российские туристы, отдыхающие на курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады, сообщали о блокировках мобильных телефонов и трудностях с использованием сим-карт в роуминге. Даже те путешественники, которые регулярно посещали Египет и пользовались местными сим-картами, теперь сталкиваются с проблемами связи. Власти заявляли, что российские смартфоны будут функционировать на территории страны в течение 90 дней после въезда. Однако на практике многие туристы испытывают технические сложности.

До этого стало известно, что египетские отели не планируют отказываться от системы «все включено», в отличие от некоторых других стран. Член совета ассоциации отелей Египта Рами Фаиз пояснил, что гостиничный сектор страны решает проблему избыточных пищевых отходов путем совершенствования механизмов их утилизации.

Шарм-эш-Шейх
консульства
МИД РФ
Египет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился цифровой токен на базе пшеницы
ФАБ-3000 разнесла группу испанских наемников в зоне спецоперации
В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города
Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе
Назван самый подорожавший в мире товар
SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем
Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки
Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей
ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО
Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых
Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре
Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств
Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу
Снайпер узнал, как украинские бойцы бросили наемника погибать в одиночестве
Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве
Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине
Украинцев предложили сажать за угрозы военным
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.