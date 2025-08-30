Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе

Генеральное консульство России в египетском городе Шарм-эш-Шейхе в ближайшее время начнет функционировать, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов. По его словам, уже скоро туристы смогут воспользоваться консульскими услугами.

Ранее российские туристы, отдыхающие на курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады, сообщали о блокировках мобильных телефонов и трудностях с использованием сим-карт в роуминге. Даже те путешественники, которые регулярно посещали Египет и пользовались местными сим-картами, теперь сталкиваются с проблемами связи. Власти заявляли, что российские смартфоны будут функционировать на территории страны в течение 90 дней после въезда. Однако на практике многие туристы испытывают технические сложности.

До этого стало известно, что египетские отели не планируют отказываться от системы «все включено», в отличие от некоторых других стран. Член совета ассоциации отелей Египта Рами Фаиз пояснил, что гостиничный сектор страны решает проблему избыточных пищевых отходов путем совершенствования механизмов их утилизации.