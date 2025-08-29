День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:00

Цветет с начала лета до заморозков! Многолетний кустарник выдержит −40 °C

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет с начала лета до заморозков! Многолетний кустарник выдержит −40 °C! Лапчатка кустарниковая «танжерин» (Potentilla fruticosa) — это компактный и яркий кустарник, который станет настоящим украшением вашего сада. Этот сорт отличается высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью и неприхотливостью, что делает его идеальным выбором для садоводов в различных климатических зонах.

Основные характеристики

  • Высота и форма: кустарник достигает высоты 40–60 см и ширины до 1 м, образуя плотную округлую крону.
  • Цветение: цветет с июня по октябрь, при этом медно-оранжевые цветы сохраняют свою яркость даже в жаркую погоду.
  • Морозостойкость: растение выдерживает зимние температуры до −40 °C, что соответствует USDA зоне 2b.
  • Засухоустойчивость: после укоренения лапчатка устойчива к засухе и не требует частого полива.

Условия выращивания

  • Свет: предпочитает солнечные участки, но также может расти в полутени.
  • Почва: неприхотлива к составу почвы, но лучше развивается на легких, хорошо дренированных почвах.
  • Уход: требует минимального ухода. Регулярная обрезка старых ветвей способствует поддержанию компактной формы и стимулирует обильное цветение.

Цветки «танжерина» привлекают пчел и бабочек, способствуя опылению других растений в саду и поддержанию биоразнообразия. Лапчатка «танжерин» идеально подходит для одиночных и групповых посадок, создания бордюров, альпийских горок и контейнерных композиций. Её яркие цветы и компактная форма делают её акцентным элементом в любом саду.

Если вы ищете неприхотливое, морозостойкое и декоративное растение для вашего сада, лапчатка кустарниковая «танжерин» станет отличным выбором. Её яркое цветение и минимальные требования к уходу порадуют вас на протяжении всего сезона.

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно посадить в сентябре! Сад будет роскошным с весны.

многолетники
сады
цветы
огороды
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
