29 августа 2025 в 06:35

Сейте в августе и сентябре! Многолетник цвета бренди зацветет в первый год!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рудбекия «черри бренди» — уникальный сорт с винно-красными цветами. Эта рудбекия переворачивает представление о привычных «золотых шарах»! Её бархатные лепестки насыщенного вишнёво-бордового оттенка с тёмным контрастным центром создают роскошный акцент в любом саду. Главное волшебство этого сорта — способность зацвести в первый же год после посева, что редкость для многолетних рудбекий.

Для успешного выращивания выберите солнечное место с рыхлой почвой. В конце апреля — начале мая посейте семена прямо в грунт, слегка присыпав землёй. Уже через 7–10 дней появятся дружные всходы. В фазе 2–3 настоящих листьев проредите сеянцы, оставляя между растениями 30–40 см. Дальнейший уход минимален: полив в засуху и удаление увядших соцветий для продления цветения.

Первые бутоны раскроются уже в июле и будут радовать до глубокой осени. Высота кустов достигает 60–70 см, что делает их идеальными для среднего плана цветников. Срезка стоит в воде до 10 дней, позволяя создавать изысканные осенние букеты. Эта рудбекия прекрасно зимует без укрытия и с каждым годом образует всё более пышные куртины.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

