Малина без напряга: крутой способ размножения верхушками

Опытные дачники знают: лучшее время для размножения малины — конец лета и начало осени. В этот период особенно хорошо работают простые методы — отводки и зеленые черенки. Один из самых надежных способов — использование верхушек побегов, что особенно актуально для ремонтантных сортов.

Как действовать шаг за шагом

Подготовка кустов. В конце августа или начале сентября обрежьте старые и больные ветки. Для размножения выбирайте здоровые и гибкие побеги с верхушками, готовыми к укоренению. Почва. Внесите в землю песок и торф — в такой смеси отводки быстрее приживаются. Укладка побегов. Наклоните верхушки к земле и уложите их в борозды глубиной 8–10 см. Зафиксируйте проволочными скобами. Стимуляция корней. Под каждой почкой сделайте несколько неглубоких надрезов. Побеги присыпьте рыхлой плодородной землей, оставив верхушку на поверхности. Обильно полейте. Зимовка и пересадка. Побеги укореняются и зимуют в таком состоянии. Весной они дадут сильные ростки с развитой корневой системой. Отделите их от материнского растения секатором и пересадите на постоянное место, не повреждая земляной ком.

Такой способ позволяет без лишних усилий получить целую плантацию малины, которая быстро приживется и порадует богатым урожаем.

Август раскрывает главный секрет сладкой моркови — грамотный полив в этот период. Именно в конце лета корнеплоды накапливают сахара, формируя вкус будущего урожая.