Не в чулке и не в погребе: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки

Не в чулке и не в погребе: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки

Как хранить чеснок, чтобы спустя год он был как с грядки? Не в чулке и не в погребе! Многие огородники сталкиваются с проблемой: выращенный с любовью чеснок портится уже к середине зимы. Из-за этого приходится покупать магазинный, который часто уступает по аромату и вкусу. Но существует простой и проверенный способ, который позволит сохранить ваш чеснок сочным и ароматным до следующего урожая!

Для этого вам понадобятся только чистые стеклянные банки и марля. Тщательно вымойте и простерилизуйте банки, как для консервации. Полностью высушите их. Чеснок очищать не нужно — просто уложите головки плотно до самого верха банки. Вместо крышки закройте горлышко сложенной в несколько слоев марлей — это обеспечит необходимую вентиляцию.

Ключевое условие успеха — хранить банки нужно только в теплом месте: на кухне, в кладовой или шкафу. Ни в коем случае не убирайте в погреб, подвал или холодильник — там чеснок быстро испортится от влажности! Когда будете использовать, берите чеснок из одной банки, не открывая остальные. Так он сохранится лучше.

Этот метод проверен временем: через год чеснок остается таким же свежим, сочным и ароматным, как будто его только что собрали с грядки. Попробуйте — и вы забудете о проблемах с хранением. Приятного аппетита и щедрых урожаев!

Ранее мы рассказывали о многолетнике с самыми красивыми цветами. Сеем в зиму, в апреле уже цветет!