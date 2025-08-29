Юлия Пересильд: от «Крайности» до космоса

Пятого сентября актриса Юлия Пересильд отмечает свой день рождения, и это прекрасный повод вспомнить ее яркую биографию и главные роли.

Становление актрисы: театр и ранние роли в кино

Юлия Пересильд родилась в Пскове, и детство не было связано с миром искусства. Однако внутренняя тяга к творчеству привела ее в местный музыкальный подростковый коллектив, а затем и в Москву. Девушка поступила в ГИТИС, который успешно окончила в 2006 году. Театральная карьера быстро набирала обороты, и вскоре она стала играть на сцене театра на Малой Бронной, в театре «Школа современной пьесы», а также в Театральной компании Евгения Миронова.

Параллельно развивалась и ее кинокарьера. Первые работы в сериалах быстро сменились серьезными ролями в полном метре. Настоящий прорыв случился в 2010 году, когда на экраны вышел фильм «Край» Алексея Учителя, где Юлия сыграла одну из ключевых ролей — местную красавицу Софию. Картина имела успех, а имя Пересильд стало узнаваемым. Вслед за этим последовала череда ярких проектов: историческая картина «Битва за Севастополь», где она сыграла легендарную снайпершу Людмилу Павличенко, и глубокие образы в картинах «Доктор Рихтер», «Золотая Орда», «Зулейха открывает глаза» и других. Ее роли были отмечены критиками и наградами, включая номинации на премии «Белый слон» и «Золотой орел».

Юлия Пересильд, ставшая лауреатом в номинации «Лучшая женская роль в кино» («Битва за Севастополь») Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Путь к звездам: как Пересильд готовилась к полету на МКС

В 2021 году жизнь Юлии Пересильд круто изменилась. Объявленный совместный проект Первого канала и Роскосмоса о съемках первого в истории художественного фильма в космосе казался амбициозной и почти невыполнимой задачей. Предстояло выбрать актрису, которая не только обладает подходящими актерскими данными, но и выдержит колоссальные физические и психологические нагрузки подготовки к полету. Конкурс был огромным, но выбор пал именно на Юлию Пересильд и ее коллегу Климa Шипенко. Режиссер проекта также прошел весь путь подготовки и в итоге отправился на МКС вместе с актрисой.

Подготовка длилась несколько месяцев и была сродни тренировкам профессиональных космонавтов. Это был настоящий вызов, испытание на прочность. Юлия погрузилась в интенсивные занятия: центрифуга, вибростенд, параболические полеты для создания эффекта невесомости, сложнейшие теоретические курсы по устройству космического корабля и станции, тренировки на выживание в экстремальных условиях. Все это она совмещала с заучиванием роли и разработкой сценария. Многие сомневались в успехе предприятия. Но 5 октября 2021 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-19», на борту которого были космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Она стала первой россиянкой, отправившейся на МКС не по профессиональной необходимости, а для выполнения творческой миссии, и 12-й женщиной в истории отечественной космонавтики.

Съемки «Вызова»: как проходил первый в истории кинопроцесс в космосе

На Международной космической станции съемочной группе, состоявшей из двух человек, предстояло провести 12 дней. За это время нужно было отснять все необходимые для фильма «Вызов» сцены, в которых Юлия Пересильд исполнила главную роль врача-хирурга Жени Беляевой. Работа в условиях невесомости кардинально отличалась от земной. Не было привычных декораций, грима, сложного освещения и многочисленной съемочной группы. Каждый дубль требовал ювелирной точности: малейшее неверное движение могло отправить актера или камеру в медленное вращение. Приходилось учитывать множество технических нюансов, от крепления оборудования до уровня шума работающих систем станции.

Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров (слева направо) на Международной космической станции Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости

Клим Шипенко выступал в роли режиссера, оператора и постановщика, а Юлии приходилось не только играть, но и самой быть своим гримером и костюмером. Помощь оказывали профессиональные космонавты, которые с энтузиазмом включились в процесс и даже сыграли в картине небольшие роли. Несмотря на сложность задачи, вся космическая съемочная группа справилась с ней блестяще. Спустя годы после легендарного полета Юрия Гагарина российская команда вновь совершила прорыв, доказав, что космос может быть не только пространством для научных исследований, но и площадкой для искусства. Премьера фильма «Вызов» состоялась в 2023 году, вызвав огромный интерес у зрителей.

Личная жизнь Юлии Пересильд: муж, дети и работа в театре

Несмотря на статус звезды первой величины, Юлия Пересильд тщательно оберегает свое личное пространство от внимания прессы. Она не любит публично обсуждать подробности своей жизни вне сцены и съемочной площадки. Известно, что актриса была замужем за режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей — Анну и Марию. После расставания она предпочитает не комментировать свои отношения. Все силы и внимание сконцентрированы на воспитании детей и насыщенной творческой деятельности.

Сейчас Юлия продолжает активно играть в театре и сниматься в кино, выбирая интересные и сложные проекты.

